Een sneaker uit de 3D-printer, de expositie Cutting Edges laat zien hoe je schoenen op een andere manier kunt ontwerpen en maken

Tachtig voetballer­tjes krijgen in Maliskamp een training als prof: ‘Dromen van de top’

MALISKAMP - ‘Dit is niet de Champions League’. Het is de laatste zin op het grote bord met gedragsregels voor bezoekers bij de ingang van RKVV Maliskamp. Een carrière als profvoetballer, wie weet op het hoogste Europese niveau. Dat is juist iets waar het gros van de voetballertjes tussen de 5 en 15 jaar tijdens de ‘Jeugd-voetbaldagen’ waarschijnlijk (nog) over droomt.