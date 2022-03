Een wheelie, een telefoontje, helpen met de soep: Oekraïners komen op adem in de abdij

Toch is het minder alledaags dan het lijkt. De vrouwen en het jongetje zijn in de nacht van maandag op dinsdag gearriveerd in Nieuwkuijk. Ze maken deel uit van een groep van veertig vluchtelingen uit de Oekraïne. Onder hen elf kinderen, in de leeftijd van 1,5 tot 17 jaar. Wat ze hebben meegemaakt, wat er door hun hoofden spookt, hoe ze er precies aan toe zijn? ,,We weten het niet", zegt Ineke Verkaart. Verkaart is bestuurslid van stichting Mariapoli Mariënkroon, onderdeel van Focolare Nederland, eigenaar van de abdij. ,,We hopen de komende tijd meer van ze te horen.” Onder de vluchtelingen één man. Hij is hier met zijn gezin, waaronder een ziek kind. ,,Hun oudste dochter van 18 zit in Kiev...”