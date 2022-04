En dan moét je weg van je zo geliefde camping, dat doet pijn: 'Je staat gewoon machteloos’

Het nieuws van de overname van Het Genieten dreunt bij veel vaste campinggasten nog na. Nu het Franse bedrijf Marvilla Parks eigenaar is, gaat het roer om. Het wil er een luxe familiecamping van maken met stacaravans, luxe tenten en overdekt zwembad. En dan is er geen plek meer voor de mensen, die een groot deel van het jaar bij Het Genieten doorbrengen. Hun chalet of caravan zal moeten verdwijnen. En dat doet vaak pijn.