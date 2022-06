En wéér helpt Leergeld Heusden meer kinderen uit arme gezinnen

VLIJMEN - Opnieuw is het aantal kinderen uit arme gezinnen dat door Leergeld Heusden wordt geholpen, toegenomen. Vorig jaar ondersteunde de stichting 555 kinderen uit 271 gezinnen, met in totaal 2.053 verstrekkingen. Dat kan zijn een fiets of een mobiele telefoon, maar ook een kledingbon of een kaartje voor een attractiepark.

Onder het motto ‘alle kinderen mogen meedoen’ is ook in Heusden Leergeld al een aantal jaren actief. De stichting wil voorkomen dat kinderen te maken krijgen met sociale uitsluiting omdat er thuis geen geld is voor bijvoorbeeld een fiets, een laptop, een schoolreisje, of voor de contributie voor een vereniging. Het aantal kinderen dat wordt geholpen blijft intussen groeien: van 210 in 2006 tot nu dus 555 vorig jaar.

Nog niet alle kinderen bereikt

Met name in 2020 en 2021 nam het aantal fors toe. De stichting sluit niet uit dat corona daar een belangrijke oorzaak van is, staat in het jaarverslag. Op basis van de cijfers líjkt het er bijna op dat alle kinderen uit de doelgroep worden bereikt, maar Leergeld weet eigenlijk wel zeker dat dat niet zo is. Soms omdat gezinnen en de stichting niet van elkaar weten, soms ook speelt schaamte een rol, aldus de stichting.

Hoe dan ook, Leergeld Heusden gaf vorig jaar een recordbedrag van 117.137 euro uit aan verstrekkingen. Dat bedrag kan niet helemaal worden gedekt uit giften, subsidies, et cetera, dus moest er ruim 38.000 worden bijgelegd. Leergeld was in staat dat te doen vanuit de reserves.

Bijdrage voor schoolreisje

De in totaal 2.053 verstrekkingen lopen nogal uiteen. Het gaat om onder meer abonnementen voor zwembad Het Run, een fiets, contributies voor sportclubs, kaartjes voor een attractiepark, schoolbenodigdheden, een eenvoudige mobiele telefoon als kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan, cadeaucodes voor een webshop, deelname aan culturele activiteiten, ouderbijdrage voor schoolreisjes et cetera.

Het 'dagje uit’ naar een attractiepark bleek een enorm succes: 750 kinderen en ouders maakten daar gebruik van. Gezien de kosten van dit project (ruim 25.000 euro) overweegt de stichting of deze actie niet jaarlijks maar wellicht om de twee jaar gehouden gaat worden, aldus woordvoerder Sjuul van der Pol.

Kledingbonnen

Overigens geeft Leergeld nooit geld, maar worden rekeningen betaald of tegoedbonnen verstrekt. Los van het geld dat de stichting zelf uitgaf, verstrekte de gemeente Heusden via Leergeld Jola-kledingbonnen à 110 euro aan kinderen uit arme gezinnen.

Leergeld krijgt geld van onder meer de gemeente (40.000 euro). Maar ook via giften (bijna 15.000 euro), Kinderhulp (ruim 3.000 euro), SWZ Leergeld Nederland (ruim 25.500 euro) en subsidies (bijna 2.000 euro) komt er geld binnen.

In 2020 hielp Leergeld nog 484 kinderen uit 256 gezinnen met 1.670 verstrekkingen die bij elkaar 84.000 euro kostten. Leergeld wijst gezinnen ook op andere mogelijkheden voor ondersteuning, zoals stichting Jarige Job, de Voedselbank of de Vincentiusvereniging.