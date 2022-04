Energietoeslag van 800 euro: wie in De Langstraat krijgt die toeslag en wanneer staat het op de rekening?

Bruidsboe­ket van schilder Theo van Delft lag te verstoffen in een la, maar komt nu weer thuis in Waalwijk

De laatste jaren lag het schilderij in een la. Zonde, vond Marten Nubré. Hij schonk ‘het bruidsboeket’ dat zijn moeder Riet Spijkerman kreeg toen zij in 1945 in het huwelijk trad aan het Huis van Waalwijk. Een genereuze geste, aldus de secretaris. Nubré: ‘De kinderen hadden geen interesse’

