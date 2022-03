Enige nieuwkomer in Altena wil de boel opfrissen

De kiezers in Altena zijn dus blijkbaar tevreden met het afgelopen jaren gevoerde beleid, de eerste bestuursperiode van de nieuwe gemeente.

Nieuwkomer is de Vrije Volkspartij Altena. Met de slogan ‘De bezem moet erdoor!’ timmerde de partij de voorbije weken aan de weg. Twee zetels in de raad is het resultaat. Daar is lijsttrekker en oprichter van de partij Henno Timmermans heel dankbaar voor. ,,We hebben nu de kans ons te laten horen. We gaan de zaak goed opfrissen”, zei hij op de verkiezingsavond. Of dat lukt is afwachten, zegt hij een dag later. ,,Wellicht kunnen we niet direct wat veranderen. We zullen de luis in de pels zijn.”

Er is volgens hem nog werk genoeg te doen. ,,44 procent heeft niet gestemd. Als de opkomst hoger was geweest, hadden we wellicht meer zetels gehaald.” Het staat voor hem niet vast dat de coalitie in de huidige samenstelling doorgaat. ,,Het is toch een vreemde combinatie de SGP met Progressief Altena.”

CDA tegen de landelijke trend in

De opkomst in Altena was met 56,3 procent vier procent hoger dan in 2018. Verloor het CDA in veel gemeenten een of meer zetels, in Altena lukte het om de acht vast te houden. Het kreeg ook meer stemmen dan de vorige keer. AltenaLokaal bleef op zes staan, maar kreeg met 4900 stemmen beduidend meer, ongeveer 700, stemmen. Ook de SGP, die aanvankelijk op zes zetels leek uit te komen, kreeg ruim meer stemmen, maar onvoldoende voor zetelwinst. Hetzelfde geldt voor Progressief Altena: meer stemmen, maar blijven steken op vier zetels. De ChristenUnie kreeg ongeveer 100 stemmen minder. Jezus Leeft haalde opnieuw geen zetel, maar kreeg toch wel meer stemmen: 235 ten opzichte van 159 de vorige keer.

Quote Ik denk dat het vooral komt doordat we de afgelopen drie jaar zo zichtbaar zijn geweest Roland van Vugt, CDA

CDA-lijsttrekker Roland van Vugt reageert de dag na de verkiezingen enthousiast. ,,Ik ben vrolijk wakker geworden. Dat zal je begrijpen.” Waarom heeft zijn partij het zo goed gedaan? ,,Ik denk dat het vooral komt doordat we de afgelopen drie jaar zo zichtbaar zijn geweest. De lijnen met de inwoners zijn kort geweest, dat zegt ook wel wat.”

En hoe nu verder op weg naar de coalitievorming? ,,Onderling is de afspraak gemaakt dat de grootste partij het initiatief neemt. Het ligt dus in de lijn van de verwachting dat wij dat doen. Maar we gaan als fractie eerst terugkijken wat er is gebeurd. Dan nemen we de volgende stappen. Daar willen we de tijd voor nemen.”

Maandag wordt de definitieve uitslag door het centraal stembureau bekendgemaakt. 29 maart wordt afscheid genomen van de vertrekkende raadsleden en een dag later wordt de nieuwe raad geïnstalleerd.