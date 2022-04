Enkele winkels dicht in centrum Waalwijk vanwege gaslek, sterke gaslucht waarneembaar

Samen de lange wachtlijs­ten te lijf, is de boodschap aan de minister vanuit Waalwijk: ‘Het is een giganti­sche opgave’

WAALWIJK - De groep mensen in psychische nood groeit rap. De strijd tegen de toch al lange wachtlijsten is een hot item. Hoe kun je mensen die mentaal vastlopen zo snel mogelijk helpen? De nieuwe aanpak van GGz Breburg trekt de aandacht van minister Conny Helder. Bij haar werkbezoek in Waalwijk klonk hoop, maar ook zorgen.

13 april