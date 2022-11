Erepenning voor Leo Swaans

Nu ook vogelgriep in Sprang-Capelle, dode zwaan afgevoerd

De vogelgriep heeft nu ook toegeslagen in Waalwijk. Dat meldt de gemeente. Aan de Vier Heultjes in Sprang-Capelle is een zwaan aangetroffen, waarvan via een test is vastgesteld dat het dier is overleden aan de gevreesde vogelziekte.

1 november