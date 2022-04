Exploderende gasprijzen bezorgen ondernemers kopzorgen: ‘Nooit wakker gelegen, nu wel’

Biblio­theek Waalwijk gaat voor verhuizing naar stadshart: plan zorgt voor discussie

WAALWIJK - Bibliotheek Midden-Brabant wil van de vestiging in Waalwijk 'dé huiskamer van de stad’ maken. Ze gaat voor een andere inrichting en ontwerp. De bieb ziet het meest in een verhuizing naar de oude jongensschool midden in het centrum.

22 april