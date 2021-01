Facebook blokkeert restaurant ’t Spoor na zwemfilmpje. ‘Dit kost klanten, we zijn in een slechte film terechtgekomen’

Zanger Kafke is nu even écht bouwvakker, maar hij brengt toch een carnavals­plaat uit

25 januari DRUNEN Zanger Kafke uit Drunen is niet voor één gat te vangen. Nu alle optredens al maanden stilliggen is hij weer aan de slag gegaan in zijn oude beroep; in zijn geval als lasser/metaalbewerker in de machinebouw. Maar er is wel een nieuwe single. Die heet Steiger. ,,Als pleister op de komende carnaval…"