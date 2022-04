Fairytale Festival Kaatsheuvel breidt uit met vrijdagmiddagborrel voor bedrijven

Heet je Snels en kom je uit Waspik? Dan zal iedereen al snel aan de slager denken. Maar die hoefsmid dan?

WASPIK - Zeg de naam ‘Snels’ in Waspik en iedereen verwijst je meteen door naar de slagerij. Al vier generaties lang is slagersfamilie Snels actief in het dorp en in dorpen er omheen. Onderzoek door de Waspikse heemkundekring laat in 1827 een relatie zien met hoefsmid Thomas Snels. Hoe dat zit wordt uiteengezet in de nieuwste uitgave van Op ’t Goede Spoor.

