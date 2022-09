Familie De Jong viert vakantie in Villa Pardoes: ‘We genieten van deze kans, het ongedwongene’

Nee, over raketten heeft Joshua de Jong (12) nog niet gedroomd. Of dat hij als astronaut een landing maakt op Mars. Maar dat had zomaar gekund. Een week lang ligt hij niet in het Groningse Marum in bed, maar staat zijn slaapkamer in het Space-vakantieverblijf van Villa Pardoes. De muren zijn behangen met planeten, een nieuwsgierige alien kijkt naar dat wezen dat onder een deken ligt.