Feestelijk onthaal voor lopers van ‘De 80': ‘Het was zwaar, ik had al snel blaren’

WAALWIJK - De lopers van de 80 van de Langstraat wacht deze zondag een feestelijk onthaal in het centrum van Waalwijk. De één komt strompelend over de finish, de ander oogt nog opvallend fit. ,,Ik had al snel blaren, dus het was zwaar.”

In de loop van zondagochtend komen de eerste wandelaars al over de finish. Dirk-Jan Nieuwenhuizen was zelfs om 5.15 uur al binnen. De anderen doen er wat langer over. En dat mag ook. Ze hebben tot vier uur zondagmiddag om te finishen.

Waalwijker Bart Lemmers is om kwart voor elf klaar met de 80 kilometer lange wandeltocht. Hij heeft de Kennedymars al voor de achtste keer gelopen. ,,Ik had het dit keer wel zwaarder", geeft hij aan. ,,Waar het precies aan ligt, kan ik nog moeilijk zeggen. Ik had al wel vrij snel blaren. Het was ook vochtig weer, en had je ook nog een flinke mist. Dat laatste had ook voordelen. Je zag niet hoe ver het soms nog was.”

Eric Brekelmans uit Sprang-Capelle heeft net zijn zevende 80 van de Langstraat gelopen. ,,Dan zijn er weinig verrassingen meer”, legt hij uit. ,,Ik was om 10.44 uur binnen, dat is vergelijkbaar met andere jaren. Ik loop dus blijkbaar vrij constant.”

Volledig scherm Bij de hoofdpost in Vlijmen was het druk met wandelaars, die nog een flinke afstand moesten afleggen. © Roel van der Aa

Er verschenen zaterdagavond ruim 2400 wandelaars aan de start. Hoeveel uitvallers er uiteindelijk zijn, zal later deze zondag blijken. Stichting 80 van de Langstraat is halverwege het evenement in ieder geval heel tevreden over het verloop. ,,Alles verloopt tot dusver heel soepel, zonder calamiteiten", aldus een woordvoerster. Volgens haar was het ook afwachten hoe De 80 nog leefde na twee jaar afwezigheid door corona. ,,Maar er is volop leven langs de route.”

Volledig scherm De wandelaars van de 80 van de Langstraat hebben tijdens de nachtelijke uren flink door moeten stappen. © Roel van der Aa

In de dorpen die de 80 aandoet, waren zaterdagavond- en nacht inderdaad veel mensen op de been. Ze moedigden de wandelaars aan. Op sommige plekken waren feesten. Zondagochtend was opnieuw het traditionele ‘80-ontbijt’ in Kaatsheuvel met zo'n driehonderd eters en muzikanten.

Het centrum van Waalwijk stroomt in de loop van zondag ook steeds voller om de lopers feestelijk te onthalen. De wandelaars die nu nog op pad zijn, kunnen alle steun ook goed gebruiken. De 80 is en blijft toch een uitputtingsslag.