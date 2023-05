Fietser gewond na aanrijding met auto in Sprang-Capelle

LIVE eredivisie | Cambuur krijgt op slotdag bezoek uit Waalwijk

Voor Cambuur is er weinig meer te winnen. De ploeg van Sjors Ultee speelt komend seizoen zijn wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. RKC kan op zijn beurt nog achtste worden en zich plaatsen voor de play-offs. Dan moet het wel zien te winnen in Leeuwarden en hopen Heerenveen het verderop in Friesland laat liggen. Vanaf 14.30 uur volg je hier de belangrijkste ontwikkelingen van Cambuur - RKC.