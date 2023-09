Fietsster overleden na ongeval met vrachtwagen in Sprang-Capelle

met video Stalen buis dwars door voorruit auto: vrouw komt goed weg in Dongen

DONGEN - Een 82-jarige vrouw is maandagmiddag dwars door een hekwerk heen gereden in Dongen. Een buis brak recht door de voorruit heen. De vrouw lijkt wel een engeltje op haar schouder te hebben gehad, ze is wonder boven wonder ongedeerd gebleven.