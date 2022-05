Frietkar blijft nog wel even bij Curielaan staan, opschuiven lost volgens Heusden niks op

Op de valreep alle zeilen bijzetten voor bevrij­dings­op­tocht Sprang-Capelle: ‘Keihard werken om wagen af te krijgen’

,,Er moeten nog een paar dingen aan de wagen gebeuren, maar het komt allemaal goed”, zegt Marjan Schut uit Sprang-Capelle. Ze is de afgelopen dagen flink bezig geweest om een wagen te maken voor de bevrijdingsoptocht op 7 mei in haar dorp. Het schip van de Engelandvaarders, waarmee zij deelnemen aan de optocht, is bijna af, ondanks dat ze alle zeilen bij moeten zetten.

6 mei