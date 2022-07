Gebied rond Caleidoscoop op de schop, in strijd tegen overlast en hittestress

De Stelvio beklimmen stond bij Martin (41) op zijn buc­ket-list, maar hij had niet gedacht hij er nu al aan moest beginnen

Ooit ga ik een keer de Stelvio in Italië beklimmen, zo had Martijn de Rooij zich voorgenomen. Op 3 september is het zover. De aanleiding is echter triest: de Waalwijker heeft uitgezaaide longkanker.

