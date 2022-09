Geen nader onderzoek na historische vondsten in Heusden: ‘We hadden veel meer kunnen vinden’

Cor stapt nog altijd even van de fiets bij de Heusdense brug

HEUSDEN/WIJK EN AALBURG - Áls hij toch een keer op de fiets in de buurt komt van de Heusdense brug, dan stapt Cor Kuilboer altijd even af. Want hij kan nog altijd ‘enorm genieten’ van de brug over de Bergsche Maas die hij in de jaren tachtig ontwierp

3 september