Gelegenheidselftal FC ’t Hoekske viert gouden jubileum: ‘Bij ons geen gemekker langs de lijn’

met video Auto vliegt in brand vlak bij woning in Waalwijk, vuur vermoede­lijk aangesto­ken

WAALWIJK - Een auto vloog in de nacht van zaterdag op zondag vlak bij een woning aan de Looierij in Waalwijk in brand. Op het moment dat het vuur dreigde over te slaan naar de woning, arriveerde de brandweer.

7:52