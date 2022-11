Gemeente past plan Langestraat Wijk en Aalburg aan, maar niet alle kritiek op ontsluiting is verdwenen

Volgens wethouder Hans Tanis is hiermee geluisterd naar kritiek van bewoners, die onder meer werd geuit tijdens een bijeenkomst in d’Alburcht. Een van de aanpassingen is dat er uiteindelijk een andere aansluiting van de Langestraat op de Polstraat komt. Dat is overigens pas na de bouw van huizen: tijdens de bouwperiode blijft de huidige aansluiting nog intact, maar komt er dus wel een extra aansluiting voor het bouwverkeer.

Verder wil Altena de aansluiting van de Langestraat op de Maasdijk, de zogenaamde Lange Stoep, omzetten naar een verbinding voor alleen fietsers en voetgangers.

Ter inzage

De gemeente heeft het bestemmingsplan Langestraat in Wijk en Aalburg ter inzage gelegd. Tot 22 december kan er op gereageerd worden. In het gebied tussen Maasdijk, Langestraat en Polstraat in Wijk en Aalburg wil de gemeente samen met Bouwlinie een nieuwe woonwijk realiseren met negentig woningen.

Volgens de gemeente gebeurt de planvorming in goed overleg met de omwonenden. ,,Hun wensen, zorgen en ideeën maken het plan mooier en beter", aldus Tanis.

Kritiek niet weg

Toch wordt het plan nog niet door iedereen gedragen. Bewoner Jurriën Wind, die onlangs in deze krant grote zorgen uitte, heeft er nog steeds geen vertrouwen in. Met name over de verkeersveiligheid rondom de chicane-bocht en over de veiligheid van de huizen in de Langestraat heeft hij grote zorgen. Wind kiest voor een andere ontsluiting en is nog in overleg met de gemeente.

Wethouder Tanis hoopt voor de realisatie toch snel het groene licht te krijgen. ,,Het bouwen van woningen in Wijk en Aalburg is keihard nodig dus we kijken ernaar uit als straks gebouwd kan worden.”