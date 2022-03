GemeenteBelangen grote winnaar in Loon op Zand: CDA en Voor Loon verliezen

Man ernstig gewond achtergela­ten na mishande­ling in zijn huis in Waalwijk

WAALWIJK - Een man is maandagavond door meerdere personen mishandeld in zijn huis in de Jacob Catsstraat in Waalwijk. Hij werd ernstig gewond achtergelaten, meldt de politie Zeeland-West-Brabant.

15 maart