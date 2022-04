GemeenteBelangen Loon op Zand opzij gezet vanwege gebrek aan kwaliteit en visie: ‘Kiezersbedrog’

Wereld­school Waalwijk hoeft zich niet aan te passen aan Oekraïners: ‘Wij vangen al jaren vluchtelin­gen op’

WAALWIJK - Oekraïense vluchtelingen van 11 tot 18 jaar die in De Langstraat en de gemeente Altena worden opgevangen, kunnen vanaf deze week naar de ISK Wereldschool in Waalwijk. Teamleider Carola van Strien verzekert dat haar team er klaar voor is. ,,Dit is wat wij doen. Wij vangen al jaren vluchtelingen op.”

10 april