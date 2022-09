Gesprongen waterleiding zet huis vol water in Sprang-Capelle op dag van operatie bewoonster

Man valt van scooter in Waalwijk en raakt gewond, naar ziekenhuis gebracht

WAALWIJK - Een man is vrijdagmiddag tijdens een rit in Waalwijk van zijn scooter gevallen. Dat gebeurde op de Cartografenweg, op het moment dat er een auto aan kwam rijden. De scooterrijder is met een gewonde enkel naar het ziekenhuis gebracht.

