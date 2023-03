Gestolen bedrijfsauto uit Waalwijk wordt uur later gespot op A2 bij Weert

Belasting­aan­slag Loon op Zand bezorgt inwoners schrik: ‘In termijnen betalen toch mogelijk’

KAATSHEUVEL – Inwoners van de gemeente Loon op Zand kunnen de belastingaanslag die onlangs op de mat viel, toch in termijnen betalen. Verschillende inwoners maakten zich daar zorgen over, maar volgens een woordvoerder van de gemeente is dat niet nodig.