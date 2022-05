Gevangen ara in Vlijmen wacht op zijn baasje, ‘Hij moet een paar dagen bijkomen van zijn avontuur’

Overdijk werd dinsdag gebeld over de ontsnapte ara die op de dakgoot van een huis zat. ,,Ik ben oppasser van een ara van iemand uit Haarsteeg die op dit moment op vakantie is. Ik ben er meteen op af gegaan, omdat ik niet zeker wist of het mijn vogel was.” Later bleek dat de ara waar hij voor zorgt, niet weg was, en dat het dus om een ander dier ging.