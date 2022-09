Gewonde bij botsing op kruising in Drunen

Wekenlang is er reikhal­zend naar uitgekeken en in een paar seconden is de Vuelta voorbijge­scho­ten

VLIJMEN - In Vlijmen was de belangstelling voor de Vuelta behoorlijk groot. De uitingen waren een stuk minder, café Den Braai uitgezonderd. Maar het feest was er niet minder om.

21 augustus