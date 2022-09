Gewonde en flinke schade bij botsing tussen auto en vrachtwagen in Waalwijk

Duyls Bos perfect decor voor fantasiewe­reld van ‘De Swarte Krie van de Deelen’

ALMKERK - Actie. Take drie. Geluid. Camera loopt. Het zijn woorden die niet dagelijks te horen zijn in het Duyls Bos van Jan en Jenny van Mersbergen in Almkerk. Samen met andere termen uit de filmwereld klinken ze er dit keer wel.

5 september