‘Gewone’ Waalwijkers op het podium met Het Zuidelijk Toneel: ‘Het kan goed zijn dat ik op toneel moet huilen’

Het is een volle week voor Theo de Graaff. Als vrijwilliger en handige klusser is hij druk met de laatste voorbereidingen voordat het Schoenenkwartier haar deuren voor het publiek kan openen. Hij is daarom blij dat het interview hier kan plaatsvinden. In een ruimte die nog naar verse houtvezels zitten Theo, zijn vrouw Marianne de Graaff en Elly van de Geld. Anneline Maas is er niet bij vandaag. Alle vier staan ze komend weekend in De Leest. Bijzonder is dat ze daar zichzelf zullen ‘spelen’ in een stuk van Het Zuidelijk Toneel.