Gillen in griezelgarage met gierende kettingzaag in Drunen

DRUNEN - In Drunen vierde Buurtgroep Torenstraat zaterdag Halloween. Op nummer 133 werden de kinderen de stuipen op het lijf gejaagd in een garage. Een kettingzaag liet je hart in je keel kloppen. Een veilige, dat dan weer wel.