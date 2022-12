Golf aan woninginbraken in Loon op Zand, Kaatsheuvel en Waalwijk: politie vraagt inwoners extra alert te zijn

De recherche doet op dit moment onderzoek naar de inbraken en agenten surveilleren actief in wijken met veel inbraken. Ook wordt er uitgebreid sporenonderzoek gedaan na een inbraak.

Met name in de maand november werden er veel inbraken gepleegd. In die maand liep het aantal aangiftes op naar dertig.

Meerdere woningen

21 van de in totaal 49 woninginbraken gebeurden in Kaatsheuvel, waarbij meerdere woningen aan de Hilsestraat (vijf) en Vossenbergselaan (vier) werden getroffen. In Waalwijk ging het om twintig inbraken, in Loon op Zand zes en in Waspik werden twee woninginbraken genoteerd.

Volgens de politie klommen bij veel van de woninginbraken de dieven via een container de woning binnen via een raam of trokken ze zich omhoog via een carport. De buit bestond in veel gevallen uit geld of sieraden.

Ramen en deuren

De politie adviseert om bij het verlaten van de woning het licht aan te laten en ramen en deuren goed af te sluiten. Kostbare apparatuur zoals laptops en tablets moeten uit het zicht liggen. Ook kunnen bewoners door struiken rondom het huis kort te houden het zicht verbeteren voor voorbijgangers en buren.

Verder waarschuwt de politie om ladders en containers op te bergen, zodat inbrekers die niet kunnen gebruiken om binnen te komen. Ook wordt afgeraden om huissleutels onder een deurmat of in een bloempot te verstoppen.