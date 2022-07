Haarsteegse jongens gaan naar EK karpervissen: ‘Het is een gevecht, dat maakt het zo mooi, zeker midden in de nacht’

De personeelsvereniging van de Efteling hield afgelopen mei een viswedstrijd voor de medewerkers. Die mochten een introducé meenemen. Voor Karen Gevers uit Haarsteeg was dat een inkoppertje: ze nodigde haar zoon uit. Immers, Romano en de hengel zijn bijna onafscheidelijk. ,,Daar zag ik een man die een trui van het EK vissen droeg”, zegt de 13-jarige jongen. ,,Was Jeffrey Janssens, de coach van het Nederlands jeugdteam. Toen hij hoorde hoe fanatiek ik was, kreeg ik een uitnodiging voor het NK Karpervissen.”

Voor koppels, dus vroeg Romano zijn allerbeste maat én goede visser Vince Zeegers (13) om in Veldhoven mee te doen.

Bijna 93 kilo karper

Aan de Philipsvijver kregen ze een stek aangewezen waarbij ongeveer 75 meter verderop een eilandje lag. ,,In twee kommen, daar moesten ze liggen met ons aas.” Dat bleek goud waard te zijn. Vince, die ook in Haarsteeg woont: ,,We hebben bijna 93 kilo karper gevangen. Ik drie, Romano zes. Dat hadden er nog veel meer kunnen zijn, maar verschillende hebben we verspeeld. Die vluchtten tussen de wortels van de struiken, daardoor knapte de lijn.” Hoe dan ook: ze werden eerste en mogen volgend jaar mei meedoen aan het EK in Tsjechië.

Dit is geen toeval. De jongens hebben langs de waterkant meer dan normaal beet. Wat is het geheim? Romano: ,,Ik ben er heel serieus mee bezig. Voordat ik ga vissen, ga ik het water bekijken. Hoe staat de wind? Waar beweegt wat? Ook zie ik heel veel filmpjes op YouTube. En ik werk bij Hengelsport Vught.”

En daar vraagt hij klanten het hemd van hun lijf – puur om te leren. Vince staat er wat losser in. Zo oogt hij ook, heel relaxed. Maar aan de waterkant verandert dat, zegt hij. ,,Dan ben ik wat zenuwachtig, druk. Romano juist niet, die is zo gefocust.” Vince heeft zijn maatje al een keer overtroffen met een karper van negentien kilo, Romano haalde er ooit eentje binnen met 15,7 kilo schoon aan de haak. En hij heeft een keer een steur van 172 centimeter op het droge gekregen.

Met de stok vissen, een gewone hengel dus, doen ze zelden. Dan haal je slechts kleinere witvis op, zoals voorn en brasem. Een karper is een ander verhaal, zeggen de jongens, die lid zijn van hengelsportvereniging Heusden. ,,Het is een gevecht. Dat maakt het zo mooi. Zeker midden in de nacht. Gaat die pieper, ben je klaarwakker.” Slapen is toch al lastig. ,,Ik slaap heel licht”, zegt Romano. ,,Je bent er toch mee bezig.”

Nu ze de Nederlandse titel koppels junioren hebben behaald, krijgen ze van de bond ook ondersteuning. Vince: ,,We krijgen clinics. Zo gaan we leren om minimaal honderd meter te gooien.” Romano: ,,Het wordt allemaal een stuk serieuzer.” Daar heeft hij geen moeite mee: hij is heel erg leergierig, sleept daar zijn maatje in mee. Want volgend jaar, op het meer van Latkov, willen ze nog een keer knallen. Karen, de moeder van Romano, weet wat dat betekent: taxichauffeur spelen om op nieuwe stekken, nieuwe ervaringen op te doen.