Hardlopen tegen kanker onder ereboog van graafmachines in Waalwijk: ‘You’ll never RUN alone’

WAALWIJK - ‘You’ll never RUN alone’ werd gehouden voor Frans de Bont en iedereen die getroffen is door kanker. De kans dat er een vervolg komt is groot. ,,Hopelijk doen er dan meer mee aan het zwaarste onderdeel.”

Twee graafmachines van Van den Elshout & de Bont staan deze zondag net voorbij de ingang van het Mandemakers Stadion tegen over elkaar geposteerd en vormen samen een ereboog. Het is de startplaats voor de eerste editie van You’ll never RUN alone, op touw gezet door fysiotherapiepraktijk en sportschool WIN-RS en Samen RKC.

Het is een eerbetoon aan Frans de Bont, die vorig jaar overleed aan kanker. Hij was een fanatiek lid van de sportschool. Voor hem en al andere mensen die slachtoffer zijn van kanker wordt dit sportevenement gehouden ten bate van het KWF.

Volledig scherm You'll never run alone in het RKC-stadion, de medailles liggen klaar. © Dolph Cantrijn

‘Hier móet ik bij zijn’

,,Yell, yell, yell. We gaan supersnel!”, roepen kinderen, die klaarstaan voor de kidsrun over 1940 - het jaar dat RKC is opgericht - meter. Ondertussen vallen Charlot, de weduwe van Frans, en Bianca van Riel elkaar in de armen. Even ondersteunen, ontladen. ,,Ik ben helemaal geen hardloper”, zegt Bianca, ,,maar hier móet ik bij zijn. Voor Frans, voor Charlot, voor het KWF. Om mijn steentje bij te dragen, zodat er meer onderzoek kan worden gedaan naar kanker.” Guusje van Riel sport net als Bianca bij WIN-RS, ook zij trekt de hardloopschoenen nooit aan. Samen met haar zoontje Boaz brengt ze Frans eerbetoon. ,,Sportief leven vond hij heel belangrijk, dat komt hier vandaag allemaal bij elkaar.”

Na een korte warming-up met dj Abe telt wethouder Ronald Bakker twee keer terug van tien tot nul. Eerst om de jeugd op pad te laten gaan, daarna voor de langere afstanden: 4,6, 9,2 kilometer. Of rondes afleggen, die bij elkaar 46 kilometer vormen. 46, dat is de leeftijd waarop Frans de Bont is overleden. Ondertussen draait Abe Borstrok muziek. En tijdens die nummers rent hij op een loopband. Ook daarmee wordt getracht de 46 kilometer vol te maken. In zijn eentje is dat niet te doen, dus wordt hij van tijd tot tijd afgelost.

Volledig scherm You'll never run alone in het RKC-stadion, kinderen rennen hun rondje. © Dolph Cantrijn

‘Het was zwaar’

Ondertussen is Sven Burger als eerste gefinisht, waarbij de 15-jarige Sprang-Capellenaar het laatste stuk door het stadion heeft afgelegd. Opvallend: hij is onder de naam Nikki gestart. ,,Dat is mijn vriendin. Die zou meedoen, maar moest vandaag dansen. Dus doe ik het.” Hij vloog over het parcours, maar een hardloper is Sven niet. Hij houdt meer van vliegende dingen. ,,Kleiduivenschieten.” Jong, midden in een leven dat zich nog ontwikkelt: aan kanker zal hij niet veel denken. ,,Soms, in bed. Een familielid is eraan overleden, nog jong. Zo zonde.”

Komt Sven monter over de eindstreep, Thomas Vael, die de snelste is na 4,6 kilometer, zijgt neer op het asfalt: hij is volledig uitgeput. Maar hij is een echte atleet: de Helmonder had er minder dan zestien minuten voor nodig. ,,Het was zwaar, want gisteren zijn we naar een concert van Guus Meeuwis geweest.” Over kanker: ,,Ik heb er gelukkig nog weinig van meegekregen. Wel met opa en oma. Maar die waren op een leeftijd dat het kan gebeuren. Dat is heel iets anders dan er jong aan overlijden.”

Volledig scherm You'll never run alone in het RKC-stadion, ook op de loopband wordt gerend. © Dolph Cantrijn

Meer dan 320 deelnemers

RKC Waalwijk laat zich ook van de sportieve kant zien. De selectiespelers Sebbe Augustijns en Dario van den Buijs zijn een van de meer dan 320 deelnemers.

Vorig jaar wilde Samen RKC een stadionrun opzetten. Die ging vanwege corona niet door. ,,Dus hebben we besloten om de handen ineen te slaan”, zegt Milo Janssen, fysiotherapeut bij WIN-RS. ,,En we hebben aan het evenement een goed doel gekoppeld.”

Volgens Janssen is de You’ll never RUN alone een succes geworden. ,,Wat ons betreft, gaan we het herhalen.” Hij hoopt wel dat dan meer deelnemers kiezen voor Route 46: als duo hardlopend en fietsend 46 kilometer afleggen. ,,Dat is afzien, dus voel je dan een fractie van de pijn die mensen die getroffen zijn door kanker doormaken.” Over de opbrengst: ,,Dat weten we nog niet. Vandaag verkopen we ook eten en drinken. En er komen nog altijd donaties binnen.”

Volledig scherm You'll never run alone in het RKC-stadion. © Dolph Cantrijn