Hardrijder wordt door politie in Waalwijk van de weg gehaald, blijkt geen rijbewijs te hebben

LEZERSBRIEVEN ‘Klagende zeilers over Algerabrug is Nederland op zijn smalst’

De woede van zeilers, die drie dagen niet langs de brug over de Hollandsche IJssel konden, is voer voor lezersreacties. Bewoners van de Krimpenerwaard stellen dat vaak in de file staan voor pleziervaart, met economische en milieu-consequenties, in deze tijd amper is voor te stellen. Zij vinden het geklaag van vakantievierende zeilers een gevalletje Nederland op zijn smalst.