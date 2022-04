Heet je Snels en kom je uit Waspik? Dan zal iedereen al snel aan de slager denken. Maar die hoefsmid dan?

WASPIK - Zeg de naam ‘Snels’ in Waspik en iedereen verwijst je meteen door naar de slagerij. Al vier generaties lang is slagersfamilie Snels actief in het dorp en in dorpen er omheen. Onderzoek door de Waspikse heemkundekring laat in 1827 een relatie zien met hoefsmid Thomas Snels. Hoe dat zit wordt uiteengezet in de nieuwste uitgave van Op ’t Goede Spoor.

Aanleiding voor het beschrijven van de familie Snels is een onderzoek dat Maryke Snels uit Zoetermeer met haar vader deed naar de genealogie van de familie Snels. ‘Haar’ familie Snels had banden met hoefsmid Thomas Snels die zich in 1827 vanuit Ginneken vestigde op de Havendijk 2 in Waspik. Bijzonder aan dit verhaal: de geldschieter die het Thomas mogelijk maakte het huis te kopen was Leendert Jansen, melkverkoper uit Leiden.

“Onze interesse was natuurlijk meteen gewekt toen Maryke ons via de mail op de hoogte stelde van haar onderzoek”, vertelt Hans van Houwelingen die mede verantwoordelijk is voor de uitgave van de periodiek. “Ze heeft in vijf stappen de link kunnen leggen tussen de hoefsmid en de melkverkoper. Wij hebben dat onderzoek op onze beurt uitgebreid met de relatie met de hoefsmid tot de slagersfamilie Snels die wij hier goed kennen.”

Leiden

Het verhaal begint bij Thomas Snels die op 1 februari 1818 trouwde met de Waspikse Johanna Maria de Hoogh. Ze krijgen vier kinderen: Hubertina, Gerardus, Helena en Adrianus. Thomas koopt dus in 1827 de woning aan de Havendijk 2 (toen Zijdijk / Het Dijkse) voor maar liefst 1590 gulden. Melkverkoper Leendert Jansen uit Leiden leent de Waspikker een bedrag van 990 gulden om de koop rond te maken. “Wie is de Leendert Jansen en hoe kom je in 1827 sowieso als Waspikker aan een geldschieter uit Leiden?”, vraagt Maryke Snels zich af. “Uit onderzoek ontdekte ik dat Leendert de zwager was van Thomas. Daar zat dus de connectie.”

En wat is dan de connectie van de hoefsmid met de huidige slagersfamilie? Daar kon slager Jos Snels antwoord op geven. Van Houwelingen: “Zoon Adrianus van Thomas Snels en Johanna Maria de Hoogh trouwde met Marianna Poppelier; samen kregen ze tien kinderen. Twee van hen, Thom en Graard, zouden eind negentiende eeuw als eerste het slagersvak instappen. Vanaf dat moment is de familie Snels als echte slagersfamilie bekend in Waspik, al vier generaties lang. Ook in Dongen Raamsdonksveer en Zevenbergschehoek zijn Snelsen als slagers actief. En die stammen dus allemaal af van die ene hoefsmid op de Havendijk!”

Het hele verhaal is te lezen in de nieuwste uitgave van heemkundekring Op ’t Goede Spoor.

De Zilveren Bruiloft van Gerard Snels en Toontje van Sprang op 27 april 1929. Staand van links naar rechts: Frans, Cees, Gerard jr, Thom. Zittend van links naar rechts: Miet, Gerardus, Marianne, Antonia en Jos.

Statiefoto van Adrianus Snels en Marianna Poppelier, gemaakt rond 1890. Twee van hun kinderen, Thom en Graard, zouden eind negentiende eeuw als eerste het slagersvak instappen.

Jos, Gerard sr en Cees Snels (van links naar rechts) voor de slagerij in 's Gravenmoer.