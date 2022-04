Het begon zo mooi, nu is het over en uit. Alles voor Mekaar: ‘We zijn tegengewerkt bij aanpak eenzaamheid’

VLIJMEN - Het is einde verhaal, over en uit. Alles voor Mekaar stopt per direct z’n activiteiten in Heusden, die geen subsidie meer verstrekt. Alexander van Weert en Jean-Marie Cantineau voelen zich bij hun aanpak van eenzaamheid tegengewerkt en totaal niet serieus genomen.

De teleurstelling en frustratie druipen er vanaf bij het tweetal, hun kritiek is niet mals. ,,De aanpak van eenzaamheid die Heusden door Bijeen laat uitvoeren, getuigt totaal niet van enige diepgaande kennis”, aldus Van Weert. ,,De wil om hierover kennis op te doen ontbreekt, het is bijna arrogant te noemen. Wethouder Peter van Steen snapt niets van eenzaamheid.” Dat steekt allemaal des te meer, omdat Van Weert en Cantineau er heilig van overtuigd zijn dat hun aanpak veel beter werkt dan die van de gemeente.



Wat hun werkwijze in hun ogen dan zoveel beter maakt? ,,Bijeen heeft een loket, daar moeten mensen naartoe bellen. Wij gaan zelf de wijken in, vinden mensen via onze eigen netwerken. Bijeen heeft amper vrijwilligers, wij ruim 200, die we koppelen aan mensen die hulp nodig hebben.”

Heusden redeneert volgens Cantineau nog veel te veel ‘dat als iemand maar naar de kaartclub gaat, hij of zij niet meer eenzaam is’. ,,Maar er zijn allerlei vormen van eenzaamheid, die allemaal om een andere aanpak vragen. Sommigen hebben veel meer behoefte aan af en toe een goed gesprek. En vanwege het taboe dat op eenzaamheid rust, kruipen mensen kruipen steeds verder weg; die gaan niet uit zichzelf bellen.”

Vliegende start, veel aandacht en irritatie

Een jaar of vijf geleden maakte Alles voor Mekaar een vliegende start. Het initiatief kreeg veel publiciteit, ook landelijk en internationaal. Cantineau: ,,We krijgen overal lof voor onze aanpak, behalve in de eigen gemeente. Dat doet zeer.” De aandacht die ze zochten én kregen droeg in hun ogen bij aan de irritatie, jaloezie en afgunst die ze voelden vanuit andere organisaties die eenzaamheid bestrijden.

De politiek erkende overigens wel dat Alles voor Mekaar laagdrempeliger werkte en andere mensen bereikte dan Bijeen deed. Om te zorgen dat niemand tussen wal en schip zou vallen, zou Alles voor Mekaar z’n cliëntenbestand en werkwijze ‘warm’ overdragen aan Bijeen. Daar komt het nu echter niet van: Heusden en Alles voor Mekaar kunnen het niet eens worden over de vraag hoeveel tijd en dus geld daarvoor nodig is. Zoals Heusden recent nog een subsidieverzoek afwees voor een project dat dieper ingaat op de aanpak van eenzaamheid (dat Alles voor Mekaar in Den Bosch wel doet), in combinatie met de 'warme overdracht’.

Dat was voor het tweetal het breukpunt. ,,We konden wel 10.000 euro krijgen voor alleen de overdracht naar Bijeen, maar dat hebben we afgeslagen. We ronden het wel af op onze eigen manier. Ons vertrouwen is weg.”

Van Weert zegt dat hij op allerlei manieren heeft geprobeerd kennis te delen, maar dat er ‘van de andere kant nooit iets kwam'. ,,In ons fanatisme om echt iets te doen aan eenzaamheid, zal ons wel weer worden verweten dat we allerlei mensen op hun tenen trappen. Maar dat mag toch geen reden zijn om je mond te houden als je dingen, betaald door gemeenschapsgeld, ziet gebeuren die echt niet gaan helpen?” Hij noemt de campagne rond de Maand van de Ontmoeting. ,,40.000 euro voor een filmpje en een wethouder die stroopwafels uitdeelde.”

Klachtenlijn

Nu is het in Heusden dus klaar. ,,Het is in elk geval waardevol, geweest, we hebben velen geholpen én Bijeen een beetje wakker geschud.” Alles voor Mekaar blijft actief in Den Bosch, voor project ‘Bejaardenhuis van de Toekomst’. En vers van de pers: het VSB Fonds geeft 50.000 euro subsidie voor twee jaar, waardoor zorgprofessionals Van Weert en Cantineau aan de slag kunnen blijven. Wat óók blijft is het telefoonnummer van Alles voor Mekaar, als klachtenlijn over Bijeen. ,,Om aan te tonen wat beter kan.”

Wethouder Van Steen: ‘Van tegenwerking was nooit sprake’ Wethouder Peter van Steen herkent zich niet in de kritiek van Alles voor Mekaar. ,,Zij hebben een ander beeld van de werkelijkheid dan wij.” Van Steen zegt waardering te hebben voor het werk van Alles voor Mekaar, maar stelt dat ZorgSaam (onderdeel van Bijeen) grotendeels dezelfde werkwijze volgt. Hij wijst op project KomErbij. ,,We richten ons daarbij op de kring rond mensen die hulp nodig hebben. We vragen hen bij ze binnen te lopen, een praatje te maken, te vragen wat ze nodig hebben. Zo gaan ook wij dus op zoek naar mensen die eenzaam zijn.” Quote Dat onze werkwijze op onderdelen verschilt van die van Alles voor Mekaar is niet gek, er zijn meer wegen die naar Rome leiden Peter van Steen, wethouder gemeente Heusden ‘Uiteraard’ weten volgens Van Steen 'de professionals van Bijeen’ van de verschillende soorten eenzaamheid, die elk om een ander benadering vragen. ,,Ook zij hebben een luisterend oor, weten dat het opzetten van activiteiten niet voor iedereen dé oplossing is, ook al kan het wel degelijk helpen.” Dat werkwijzes op onderdelen verschillen, vindt Van Steen niet gek. ,,Er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Wat Alles voor Mekaar doet is voor een aantal inwoners heel mooi, net wat als organisaties als De Zonnebloem doen. Het verschil is dat Alles voor Mekaar veel geld vraagt, wij maken andere keuzes.” Van tegenwerking is volgens Van Steen nooit sprake geweest. ‘Echt niet alleen stroopwafels’ De 40.000 euro extra voor de strijd tegen eenzaamheid was volgens Van Steen ‘echt niet alleen voor een filmpje en stroopwafels’. ,,Het is bijvoorbeeld ook voor training van vrijwilligers om signalen van eenzaamheid op te pikken. Bovendien is de helft nog niet uitgegeven.” En over de klachtenlijn: ,,Als we daarmee de dienstverlening op een hoger niveau krijgen, heb ik er geen moeite mee. Niemand zegt dat Bijeen alles perfect doet.”

