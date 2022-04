Heusden stelt besluit arbeidsmigranten Vlijmen uit: ‘Eerst praten met omwonenden en initiatiefnemer’

Dassen op het kerkhof; en ze krijgen nog een tunnel en een brug ook

Dassen in de bebouwde kom ... dat zie je niet alle dagen, maar in Waalwijk wél, en zelfs op een kerkhof. Om die stadsdassen naar grazige weiden te leiden, krijgen ze zelfs een tunnel. En een bruggetje. Mag ook wel, want door de bouw van villawijk Akkerlanen raken ze een belangrijk voedselgebied kwijt.

21 april