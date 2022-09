Heusdense Heerenrit sluit in stijl zomervakantie af

DE LANGSTRAAT - Liefhebbers van motors, brommers en solexen verzamelen zich zondag 4 september op het Raadhuisplein in Drunen voor de Heusdense Heerenrit. Een tour in folklore stijl voor het goede doel. ,,Het is enthousiasme is alleen maar gegroeid.”

De stalen rossen zijn weer opgepoetst, de maatpakken afgestoft en de baarden en snorren getrimd. De Heusdense Heerenrit gaat na een jaar uitstel voor de vierde keer van start. ,,Het is genieten”, vertelt Bas van Venrooij. ,,Na even pauze is het enthousiasme bij de organisatie en de deelnemers alleen maar gegroeid.”

Met de inschrijvingen zit het dan ook wel snor, in totaal worden zo’n honderd deelnemers verwacht. Na een succesvolle proefrit in de vorige editie is nu de solexklasse toegevoegd aan de Heusdense Heerenrit. Van Venrooij: ,,De ouderwetse uitstraling van een solex past perfect in het plaatje van de Heusdense Heerenrit.” Wie geen solex bezit, kan er eentje huren. ,,We willen de drempel om deel te nemen zo laag mogelijk maken”, legt Van Venrooij uit.

Goede doel

Net als de voorgaande jaren staat het evenement in het teken van een lokaal goed doel. ,,De opbrengst komt dit jaar ten goede aan Oekraïense kindvluchtelingen in de gemeente Heusden. Een doel dat ons aan het hart gaat.”

De Heusdense Heerenrit start om 12.30 uur op het Raadhuisplein in Drunen en leidt door de verschillende kernen in de regio, zodat iedereen de authentiek gemotoriseerde en geklede tocht kan bewonderen. ,,We hopen op veel toeschouwers. Dat geeft net dat extra stukje glans.”

Aanmelden kan online op www.heusdenseheerenrit.nl