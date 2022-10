Hoe een oude muur leidde tot een boek over de vesting Woudrichem in de Tachtigjarige Oorlog

Johanna en Ferd raakten gefascineerd door de historie van het stadje Woudrichem. Tien jaar lang bezochten ze ongeveer wekelijks het Streekarchief in Heusden. Veel, vaak nog onbekend materiaal haalden ze boven water.

Vervolgens gingen zij elk hun eigen weg. Voor Johanna was dat de periode van de Tachtigjarige Oorlog. Het resultaat is een boek, ‘Turf en Kaarsen’, waarin Johanna het dagelijks leven binnen en buiten de poorten van Woudrichem tijdens de Tachtigjarige Oorlog beschrijft. ,,Het vinden van informatie en schrijven was een feest.”

‘Een wereld ging open’

,,Nee, een opgave om zo vaak naar Heusden af te reizen is het nooit geweest”, vertelt Johanna. ,,We moesten wel een paar cursussen volgen om de archiefstukken te kunnen lezen. Een cursus ‘oud schrift’ bijvoorbeeld. Veel cursussen heb ik gevolgd. Dit was verreweg de mooiste.”

Het oud schrift eenmaal onder de knie, ging een wereld voor haar open. ,,Ik werd nieuwsgierig naar wat voor mensen het waren die toen leefden. Veel is vastgelegd. Dan is het mooi dat er archieven zijn waar dit bewaard wordt.”

Vaak was het zoeken naar een speld in een hooiberg. ,,We hebben veel feiten ontdekt die voor de geschiedenis van Woudrichem belangrijk zijn. Het geeft een beeld van de mensen hoe ze leefden, wat ze meemaakten: gewone dingen, conflicten en burenruzies. Vermakelijke dingen ook.” ,,En”, vult Ferd aan, ,,er waren ook toen al huisjesmelkers. Iemand kocht drie huizen aan om ze op te knappen en weer te verkopen. Dan is het leuk te ontdekken dat dit niet alleen nu, maar ook toen al gebeurde. Niks nieuws onder de zon dus.”

Quote Over de brand werd niet gepraat. De narigheid liet men achter zich, men keek vooruit Johanna van Roode, auteur Turf en Kaarsen

Woudrichem werd in de Tachtigjarige Oorlog getroffen door een grote brand. Johanna: ,,Als gevolg daarvan zijn veel inwoners, die het zich konden permitteren gevlucht. Het gewone volk, de vissers, bleven. Nee, het was geen beste tijd, oorlog en een muizenplaag om maar wat te noemen. En over de brand werd niet gepraat. De narigheid liet men achter zich, men keek vooruit.”

Panden in de vesting hebben opvallend vaak oranje dakpannen. Ze ontdekten hoe dat komt. Johanna: ,,Bewoners konden subsidie krijgen als ze hun rieten daken door pannen zouden vervangen. Dit om brand te voorkomen. Daar werd veel gebruik van gemaakt.”

Hebben we voor warmte en licht nu gas en elektriciteit nodig, toen was men aangewezen op turf en kaarsen. Ferd: ,,Daar waren gigantische voorraden voor nodig. Iedereen had ze nodig.” Het verklaart de titel van het boek.

Vertelster Sophia

Het archiefonderzoek mag dan veel feiten opgeleverd hebben, maar hoe maak je daar een laagdrempelig toegankelijk leesbaar boek van? Johanna: ,,Dat was best een grote opgave. Drie keer ben ik begonnen. Uiteindelijk heb ik een vertelster, Sophia, ingevoerd die de beschreven tijd heeft meegemaakt. Dat is fictie, de enige verzonnen persoon. Zij is de metafoor voor de archieven.”

Turf en Kaarsen wordt op 7 oktober gepresenteerd en is in de boekhandel voor 22,50 euro te koop.