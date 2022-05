Hoe RKC het grote Ajax de voet dwars zet: eSporters strijden om landstitel FIFA

Met video Fans rouwen na dood van hardstyle DJ Delete in Waalwijk: eerste bloemen bij voordeur gelegd

WAALWIJK - De van oorsprong Australische hardstyle dj Ryan Biggs is zaterdagavond dood aangetroffen in zijn woning in Waalwijk. De dj stond onder zijn artiestennaam DJ Delete begin april nog op het Rebirth Festival in Haaren, later dit jaar zou hij spelen op Intents Festival in Oisterwijk.

10:40