Hoe train je voor de 80 van de Langstraat? ‘Gebruik de fietsknooppunten’

met video Auto belandt in sloot na botsing tegen boom in Sprang-Capelle, bestuurder 'niet bekend met de omgeving’

SPRANG-CAPELLE - Een auto is dinsdagavond flink beschadigd geraakt door een botsing tegen een boom aan de Winterdijk in Sprang-Capelle. Het voertuig belandde daarna in de sloot, zo meldt de politie. Van de twee inzittenden - de bestuurder en een bijrijder - was geen spoor te bekennen. Later meldde het duo zich bij de politie.

20 juli