Hoe ver reikt de macht van Lokaal Belang in Waalwijk? Politieke reus wacht zware missie

De voorlopige verkiezingsuitslag in Waalwijk dreunt nog na. Lokaal Belang heeft met elf zetels (zelfs twee meer dan in 2018) een absolute machtspositie in de raad. Het wemelt straks van de kleine fracties. Zeven van de tien partijen moeten het met één of twee raadsleden doen. Veel daarvan lijken op voorhand al kansloos voor een plek in de coalitie.