Hoe Villa Pardoes opvalt in oerwoud van goede doelen: ‘Veel mensen kennen iemand met een ernstig ziek kind’

Het was zonder twijfel een van de meest bijzondere voetbalshirts van het afgelopen seizoen. De 10-jarige Lianne, oud-gast van Villa Pardoes, tekende voor het ontwerp van het kleurrijke tricot. Nog opvallender: de spelers van RKC Waalwijk hadden het Villa Pardoes-shirt in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen ook echt aan. Het leverde landelijke publiciteit op voor het Kaatsheuvelse vakantiehuis. Want hoe vaak zie je dat? Profvoetballers in zo’n outfit, samen met zieke kinderen in actie voor het goede doel.