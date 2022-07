Hoe zwaar is de job van gemeentesecretaris? GemeenteBelangen stelt vragen nu Loon op Zand extra hulp inhuurt

Het college huurt tot in ieder geval 1 november extra capaciteit in om taken van de gemeentesecretaris over te nemen. Drie dagen per week: kosten 43.000 euro.

Werk en privé niet in balans

Quote De gemeente wil zich bijvoor­beeld meer gaan richten op regionale samenwer­king. Daar moet je dan wel tijd in kunnen investeren. woordvoerder, gemeente Loon op Zand Pouw, die sinds september gemeentesecretaris is in Loon op Zand, heeft onlangs bij het college aangeven dat haar werk en privé-bestaan niet in balans is. Volgens burgemeester Hanne van Aart speelt er binnen de gemeente inderdaad zoveel dat de extra capaciteit nodig is. Veel andere gemeenten hebben naast een gemeentesecretaris ook een directeur bedrijfsvoering, zegt haar woordvoerder. ,,Hier ligt alles bij de gemeentesecretaris, dus ook het leiding geven zelf, personeelszaken. Dan is er onvoldoende tijd om zich te richten op de strategische opgaven die er liggen.” De gemeente wil zich bijvoorbeeld meer gaan richten op regionale samenwerking. ,,Daar moet je dan wel tijd in kunnen investeren.”

Burgemeester Van Aart vindt het goed dat Pouw aangegeven heeft dat het werk teveel is voor één persoon. ,,Het tijdig aangeven van een te grote werkdruk en een onbalans in werk- en privé, past in ons streven om te werken aan vitaliteit van onze medewerkers.” In die zin is ze een voorbeeld voor de organisatie, vindt Van Aart. ,,Door hulp te vragen en kwetsbaarheid te tonen.”

Wat gebeurt er na 1 november?

Veldkamp wil echter weten of tijdens het sollicitatiegesprek voldoende duidelijk is geworden wat de baan inhoudt en wat er ná 1 november gebeurt. ,,Kan de gemeentesecretaris na 1 november wel verder zonder ondersteuning?” Bovendien wil hij weten welke taken precies worden overgenomen en hoe de gemeentesecretaris op de hoogte blijft van alles. ,,Zodat ze die taken straks weer kan oppakken.”

Toch weer inhuur

Veldkamp vraagt zich af of er binnen de gemeente zelf geen medewerkers waren te vinden die Pouw zouden kunnen ondersteunen. Twee jaar geleden, nadat Loon op Zand in de financiële problemen kwam, constateerde de gemeente dat ze moest bezuinigen door onder meer in haar eigen organisatie te investeren. Voormalig wethouder Frank van Wel zei destijds: ,,We moeten onze vacatures invullen om de organisatie sterker te maken en stoppen met het inhuren van dure, tijdelijke krachten.”

Het college van burgemeester en wethouders heeft laten weten na de zomervakantie pas te kunnen reageren op de vragen van Veldkamp.