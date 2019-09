Hond die vrouw (75) aanviel in Waalwijk al langer agressief: ‘Al zeker zes andere bijtincidenten’

Het slachtoffer van de aanval van dinsdagavond raakte zwaargewond. Ze verloor veel bloed, zo valt te zien op een foto die de politie deelt. Na de bijtaanval in de parkeergarage van het Koetshuis werd de vrouw met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De dame, volgens de buurt een hele beschaafde vrouw, liep meerdere bijtwonden op. Volgens een woordvoerder van de politie is de hond niet in beslag genomen. ,,De politie doet onderzoek naar het incident. De vrouw moet nog gehoord worden.” Het slachtoffer verlaat volgens hem vandaag het ziekenhuis. Ze raakte gewond aan haar onderbeen. Dit incident zat eraan te komen, denkt men in de buurt. ,,In april is mijn eigen hondje aangevallen door deze Jack Russell. Daarna werden nog minstens vijf andere honden aangevallen door deze ‘terror-hond’. Twee weken geleden nog”, zegt een omwonende die anoniem wil blijven. Een deel van deze incidenten is volgens haar gemeld bij de politie.

Onmacht

Ze stelt voorop dat de eigenaar van Jack Russell Basje veel van zijn twee honden houdt en ‘geen verkeerde man’ is. ,,Hij bedoelt dit niet zo. Het is onmacht, maar iedereen hier kent hem en loopt met een grote boog om zijn hondjes heen. Deze man kan gewoon niet goed met honden omgaan en is niet in staat om ze op te voeden. Daarom gaat het mis.”



Volgens de buurtbewoonster woont de hondeneigenaar onder begeleiding. ,,Wellicht kunnen zij hem helpen met de opvoeding van de dieren. Volgens mijn puppygedragstrainer is dit geen normaal gedrag en is er iets misgegaan met de opvoeding. Hopelijk wordt daar iets aan gedaan. De volgende keer valt Basje misschien wel een kind aan.”



De hond in beslag nemen of afmaken lijkt haar geen goed plan. ,,Hij houdt echt van zijn honden. Alsof het zijn kinderen zijn. Maar hij houdt ze niet kort aan de lijn en drinkt regelmatig tijdens het uitlaten.” Daaraan voegt ze toe dat de andere hond van de man minder agressief is.