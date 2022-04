Horeca-man Dick Boers stort zich weer op nieuw avontuur in Waalwijk: ‘Ze mopperen hier wel eens. Maar daar is weinig reden voor’

Het zijn drukke tijden voor Dick Boers. Over ruim een maand opent hij grand-café Wijckers in het voormalige pand van Aktiesport aan de Markt. Daarna zal het nog wel even aanpoten blijven. De horeca-ondernemer is geen type, die het allemaal vanaf de zijkant bekijkt. Boers gaat zelf ook weer echt de bediening in. ,,Ik zal de eerste tijd zo'n zes dagen per week werken, schat ik in”, vertelt de 39-jarige Waalwijker. ,,Of ik daar tegen op zie? Nee joh, ik kan niet wachten.”