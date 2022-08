Hulpdiensten vinden zoekgeraakte man bij Surfvijver in Waalwijk niet, gaan woensdag verder

NA DE LINTJESREGEN Dagelijks stapt Mari op de fiets naar de parochie: ‘Je moet een beetje bezig blijven toch?’

DRUNEN - Nog geen jaar geleden zat Mari Klijsen (79) zelf in het complot om zijn vrouw Nellie te verrassen met een koninklijke onderscheiding. Niets doet hem vermoeden dat de rollen ditmaal omgedraaid zijn. ,,Tot ik mijn familie en de burgemeester bij de parochie zag zitten. Toen viel het kwartje. Dat was wel even slikken.”

29 juli