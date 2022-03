Iedereen doet graag boodschappen in de Kets: ‘Een veelzijdig centrum én gratis parkeren’

Uitstel opening Schoenen­kwar­tier wekt verbazing: ‘Corona-problemen zijn er al twee jaar’

WAALWIJK - De partij Samen Waalwijk wil opheldering over de uitgestelde opening van het Schoenenkwartier. Ze is onaangenaam verrast dat het nieuwe museum niet half april open gaat, maar pas eind juni. De partij vraagt zich af of dit niet al langer bij het Waalwijkse college bekend was. En wat die vertraging gaat kosten?

4 maart