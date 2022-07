‘Ik ben zelf op zoek naar een plek waar ik thuishoor’

Dagen van zand van Aimée de Jongh (33), uitgeroepen tot Album van het Jaar, speelt zich af tegen de achtergrond van de Dust Bowl, een ecologische catastrofe die door de mens veroorzaakt werd. Daarin werd een groot gebied in het midden van de Verenigde Staten in de jaren dertig van de vorige eeuw geteisterd door een jarenlange droogte. In het boek reist een jonge fotograaf naar Oklahoma, in het midden van de Dust Bowl. Hij legt vast hoe mensen en dieren lijden onder de gevolgen van apocalyptische stofstormen, maar krijgt daar steeds meer bedenkingen bij.

Het is de derde graphic novel waarvoor De Jongh zowel het scenario als de tekeningen verzorgde. Soms zet ze tijd en de voortgang van het verhaal stil met onheilspellende platen, waarin ze een rampzalige stofstorm in prachtige, gloeiende kleuren afbeeldt. „Dagen van zand is meer dan alleen entertainment”, zegt ze. „Maar het stijgt ook uit boven een documentaire. Ik ben nog steeds verbaasd hoe weinig mensen de Dust Bowl kennen. Het mag dan bijna honderd jaar geleden zijn, het thema is actueel. Het boek wordt in Frankrijk op scholen gebruikt. Het is daar een enorme bestseller.”

Volledig scherm Dood paard in Dagen van zand © Aimée de Jongh

Poppetjes en losse flodders

De liefde voor stripverhalen heeft De Jongh van haar ouders meegekregen. „Dat waren echte stripfanaten”, lacht ze. „Ik weet niet of ik dit opgepakt had, als ze dat niet geweest waren. Ze hadden een kast vol met Kuifje, Robbedoes en Donald Duck. Bij de bieb in Waalwijk haalde ik elke week een hele stapel strips. Ik tekende al veel, vooral poppetjes en losse flodders, tot ik me realiseerde dat ik ook zelf strips kon maken. Het leukste vond ik het bedenken van verhalen. Dat is nog steeds zo. Maar om emoties op roepen heb je tekeningen nodig.”

Toen ze voor haar zestiende verjaardag een website cadeau kreeg, zette ze daar wekelijks een stripje op. „Ik kreeg volgers, raakte steeds meer bekend. Zo kreeg ik ook opdrachtjes. De eerste betaalde opdracht was van het Brabants Dagblad, editie Langstraat. Dat moet rond 2006 geweest zijn. Een half jaar lang stond er iedere vrijdag een strip van mij in de krant over gekke dingen die ik meemaakte. Ik heb daar veel aan gehad. Leren werken met deadlines, omgaan met druk. Ik ben sindsdien altijd goed met deadlines. Daarna kreeg ik andere opdrachten voor strips, van tijdschriftjes en kranten.”

Slimme Pim

Dat was een uitkomst toen ze in Rotterdam aan de kunstacademie animatie ging studeren. „De studiefinanciering was voor niemand voldoende om van rond te komen. Maar terwijl andere studenten hun inkomen aanvulden met vakkenvullen of werk in de horeca, had ik een inkomen uit het tekenen van strips. Dat gaf me ook een voorsprong nadat ik afgestudeerd was. Ik had al vijf jaar werkervaring, en een hele lijst van opdrachtgevers. Ik heb jarenlang een strip gemaakt voor dagblad Metro. Die strips zijn klein, maar veel werk. Je móet een grap hebben. Voor een kindertijdschrift heb ik meer dan twaalf jaar elke twee weken Slimme Pim gemaakt. Dat was soms een echte strijd. Je wilt jezelf niet herhalen. De personages blijven altijd even oud, de onderwerpen blijven hetzelfde. De arena is heel klein.”

Volledig scherm Josy bij Volkswagenbusje in Zestig lentes © Aimée de Jongh

Lange verhalen zijn een andere tak van sport, zegt ze. „Ik begon met De terugkeer van de wespendief, mijn eerste graphic novel, na mijn afstuderen. Ik kwam bij een uitgever, werd aan de hand genomen door een redacteur. Toen het een succes bleek te zijn, ben ik gestopt met humorstrips en ben ik me gaan toeleggen op graphic novels. Daarnaast heb ik storyboards gemaakt voor twee seizoenen van de mixed media serie Undone op Amazon Prime. Daarin spelen live action acteurs voor een green screen. Dat wordt gefilmd en vervolgens omgezet in animatie. De storyboards laten hen zien waar ze zijn, en wat ze in hun handen hebben. Ik word er niet schatrijk van, maar ik heb er een goed jaarinkomen aan. Rijkdom zit toch in andere dingen. In wat ik doe, en waar ik woon.”

De tijd vertragen

Hoe lang en minutieus De Jongh ook aan elk boek werkt, de lezer is er in een paar uur doorheen. Staat dat wel in verhouding tot elkaar? „Het hoort er wel een beetje bij. Als je een klassiek boek verstript, kun je wel degelijk de diepte in en emoties overbrengen. Je leert de lezer kijken. Terwijl je bij een film passief kijkt naar wat er voor je ogen afspeelt, kun je in een graphic novel wat langer bij een plaatje blijven. Het vergt meer, maar blijft toegankelijk. In Bloesems in de herfst belanden een man en een vrouw van rond de zestig voor de eerste keer samen in bed. Dat is een mooie scène die niet chronologisch over de pagina’s verdeeld is. Daar is de tijd vertraagd, bijna stilgezet.”

„De meeste stripboeken hebben twintigers en dertigers als hoofdpersonen, terwijl het lezerspubliek grotendeels boven de vijftig is. Dat is een heel grote groep. Ik vind het gek dat er niet vaker aandacht wordt besteed aan hun gedachtenleven, hun gevoelsleven en hun seksualiteit. Het scenario is van de Belgische schrijver Zidrou. Ik kan alleen met anderen werken als ik in een gesprek merk dat er een goed klik is tussen ons. Mijn volgende boek moet gaan over migratie, reizen. Het moet nog een tijdje borrelen. Het zal gaan over een kind uit Syrië dat in een vluchtelingenkamp woont. Het borduurt voort op een serie die ik voor NRC maakte in het kamp Moria op Lesbos.”

Nederlands Indië

Haar opleiding in animatie is goed van pas gekomen in films die ze maakte voor Wende en afleveringen van De Wereld Draait Door, waaronder een met Hennie Vrienten. Voor de avondvullende voorstelling Behind the Telescopes van harpiste Lavinia Meijer maakte ze een animatiefilm van zeventig minuten over een meisje dat later als astronaut naar Mars gaat.

Een thema dat regelmatig terugkeert in haar boeken is verandering. Hoofdpersonen verleggen de koers in hun leven. Dat geldt ook voor haar meest recente boek, Zestig lentes, op een scenario en tekst van Ingrid Chabbert. Op haar zestigste verjaardag keert een vrouw haar familie de rug toe. In een Volkswagenbusje gaat ze op zoek naar een nieuw leven, nieuwe liefde. „In wezen gaat het over een zoektocht naar zichzelf. Ze staat op een kruispunt en maakt een keuze om links- of rechtsaf te gaan. Mijn familie is in de jaren vijftig naar Nederland gekomen vanuit Nederlands Indië. Dat land is nu heel anders dan toen ze het verlieten. Toen ik het bezocht, herkende ik niets uit de verhalen van mijn grootouders. Mijn afkomst is van invloed op mijn leven. Ik ben zelf steeds op zoek naar een plek waar ik thuis hoor. Dat hoop ik ooit nog te vinden. Ik voel me ook het beste thuis bij mensen die hun roots elders hebben, die snappen dat de wereld groter is dan de grenzen van hun land.”

Volledig scherm Aimée de Jongh bij de presentatie van haar meest recente graphic novel Zestig lentes © Bob Bruyn