Illegale, erotische massages zorgen voor overlast in Waalwijkse buurt: klanten stonden zelfs in de verkeerde woonkamer

Twijfel of Heusden eigen regels over huisves­ting arbeidsmi­gran­ten wel naleeft. Raadslid wil cijfers op een rij

VLIJMEN/OUDHEUSDEN - Voldoet de huisvesting van arbeidsmigranten in Heusden wel overal aan de nieuwe uitgangspunten? Zoals de regel dat bewoning is toegestaan in maximaal vijf procent van de huizen in een straat? Raadslid Hüseyin Simsek heeft zo z'n twijfels.

21 september