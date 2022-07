Illusionist Emiel uit Drunen samen met compagnon Rob tweede op WK Magic in Canada: ‘We zijn supertrots’

DRUNEN - Illusionistenduo Rob en Emiel heeft zaterdag de tweede plek veroverd op het WK Magic in Canada. Emiel Lensen (47) uit Drunen en zijn compagnon Rob lieten daarmee concurrenten van over de hele wereld achter zich. ,,We zijn echt superblij met dit resultaat.”

In 2006 won het duo nog brons op het WK en in 2009 legden ze al eerder beslag op een zilveren plak op het wereldkampioenschap. ,,Het was een spannend strijd”, vertelt Lensen over de editie van 2022. ,,Het verschil met de uiteindelijke winnaar was erg klein, dus daar hadden we ook zomaar kunnen staan. Het was een geweldige week. Bovendien kun je heel veel van elkaar leren.”

Kunsten tonen

Het WK Magic vond plaats van maandag 25 juli tot en met zaterdag 30 juli in het Canadese Quebec en werd voor het eerst in het land gehouden. Magiërs van over de hele wereld waren overgevlogen om deel te nemen aan het kampioenschap. Om hun kunsten te tonen, maar ook om presentaties en lezingen te volgen.

Voor Rob en Emiel was het vrijdagochtend zover, om 8.00 uur werden zij verwacht om hun act uit te voeren. Toen hadden ze al veel vertrouwen in een goed resultaat. Op hun Facebookpagina praatten ze de fans bij. ,,Het ging naar onze mening erg lekker. Het is überhaupt geweldig om hier namens Nederland te staan.”

Voordeel van een WK is dat het vaak ook perspectief en kansen kan bieden. ,,We hebben nu ook mogelijkheden gevonden om in bijvoorbeeld Canada, Italië, Engeland en de Verenigde Staten op te treden. Maar we gaan eerst afwegen of dat haalbaar is. Het is eerst tijd om even vakantie te vieren en te genieten van dit succes”, sluit Emiel af.

Volledig scherm Illusionistenduo 'Rob en Emiel' heeft de tweede plek veroverd op het WK Magic in Canada. © Rob en Emiel/Facebook